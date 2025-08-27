نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خافيير روخاس يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

خافيير روخاس يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وستكون مباراة الأهلي وبيراميدز هي الأولى التي تشهد ظهور طاقم حكام أجنبي بقيادة خافيير روخاس.

وتكون الطاقم من خافيير روخاس حكما للساحة وعاونه جورجي ماتيو حكما مساعد، ألفريدو مورينو مساعد، حكما جورجي فاسكيز، وعلى تقنية الفيديو أليخاندرو رويز.

ويبحث الفريقين عن تحقيق انتصار ثمين بعد بدايات متعثرة في الموسم الحالي حيث حقق النادي الأهلي تعادلين وفوز وحيد.

وعلى الجانب الآخر حقق نادي بيراميدز فوزا وخسارة وتعادلين في بداية متراجعة الموسم الحالي.