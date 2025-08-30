نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة اليوم في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مواجهات للجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. ويستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره غزل المحلة في ديربي جماهيرى من العيار الثقيل والذي تتأمل فيه جماهير الفريقين الاستفاقة. الإسماعيلي عاد من انتصار ثمين على حساب طلائع الجيش بينما عاد المحلة بنقطة التعادل أمام النادب الأهلي. موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة تنطلق صافرة بداية المباراة تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد هيئة قناة السويس. وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

