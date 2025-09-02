نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: منتخب مصر قادر على تخطى عقبة إثيوبيا ولا بد من رحيل يانيك فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق. أن منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب إثيوبيا بسبب الفوارق الفنية بين المنتخبين المصري والإثيوبي

وواصل ضياء السيد في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، لا بد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر أمام إثيوبيا لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز.

وتابع ضياء السيد: أؤيد قرار الأهلي برحيل الإسباني رييبرو مدرب الفريق لأنه لم يكن له بصمة مع المارد الأحمر

واختتم ضياء السيد: لا بد من رحيل يانيك فيريرا مدرب الزمالك. لأنه مدرب ضعيف فنيا ولم يثبت قدراته الفنية مع الزمالك