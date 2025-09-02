نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إيطالي مرشح لقيادة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، أن هناك احد الوكلاء رشح الإيطالي والتر ماتزاري لتدريب النادي الأهلي.

وأضاف كريم حسن شحاته في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تدرس حاليا أكثر من سيرة ذاتية للاستقرار على من يتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان الأهلي قد أنهى علاقته التعاقدية بالتراضي مع المدرب ريبيرو عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية نظيفة.