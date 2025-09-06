نتائج مباريات تصفيات إفريقيا للمونديال

نتائج مباريات تصفيات إفريقيا للمونديالبات منتخب جنوب أفريقيا على مقربة من التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما عزز صدارته للمجموعة الثالثة إثر فوزه على ضيفه منتخب ليسوتو بثلاثية نظيفة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة يوم الجمعة.

وسجل أهداف جنوب أفريقيا موهو نكوتا وولايل فوستر وأوسوين أبوليس في الدقائق (16) و(63) و(67).

وضمن منافسات ذات المجموعة، فاز منتخب بنين على ضيفه منتخب زيمبابوي بهدف من دون رد، سجله ستيف موني في الدقيقة (77).

ويتصدر منتخب جنوب أفريقيا المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه منتخب بنين برصيد 11 نقطة ورواندا ثالثا برصيد 8 نقاط، ونيجيريا رابعا برصيد 7 نقاط، فيما يحل منتخب ليسوتو خامسا برصيد 6 نقاط وزيمبابوي سادسا برصيد 4 نقاط.

وفي منافسات المجموعة الثانية، تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية على جنوب السودان بنتيجة (4 - 1).

سجل للكونغو كل من سيدريك باكامبو هدفين في الدقيقتين (13) و(36)، وأضاف ناثانيا مبوكو وويوان ويسا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (1+45) و(57)، فيما سجل هدف جنوب السودان الوحيد كير مانجار ماجاك في الدقيقة (68).

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الكونغولي رصيده إلى 16 نقطة وحل في المركز الأول، فيما حل جنوب السودان في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الأولى، عزز منتخب بوركينا فاسو وصافته خلف المنتخب المصري المتصدر بعد الفوز على جيبوتي برباعية نظيفة، حيث سجل الأهداف كل من وادمون تابسوبا في الدقيقتين (36) و(43)، وسيرياك إري ووجوزي تييندريبيوغو في الدقيقتين (16) و(59).

وبهذه النتيجة رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 14 نقطة، بينما توقف رصيد جيبوتي عند نقطة واحدة.

وفي المجموعة السابعة، خسر منتخب الصومال أمام ضيفه غينيا بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل أهداف غينيا سيراهو غيراسي وفاي عثمان وعثمان كمارا في الدقائق (22) و(19+45) و(6+90).

ورفع المنتخب الغيني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الصومال عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

كما تغلب منتخب غامبيا على كينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المجموعة السادسة.

سجل أهداف المنتخب الغامبي كل من شريف سينيان ويانكوبا مينته وموسى بارو في الدقائق (12) و(26) و(38)، فيما سجل راي اوغام هدف كينيا في الدقيقة (82).

ورفع منتخب غامبيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كينيا عند 6 نقاط في المركز الخامس.

ويتأهل أبطال المجموعات التسع تلقائيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم، ثم يتم سحب أفضل أربعة منتخبات في المركز الثاني إلى الملحق الإفريقي ليتأهل أحدهم إلى الملحق العالمي.