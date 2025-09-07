نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الحملاوي يقطع الشك باليقين: لا مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم وكيل اللاعب المصري المحترف في رومانيا أسد الحملاوي الجدل الدائر في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن كل ما يُتداول بشأن انتقال موكله إلى الأهلي أو الزمالك لا أساس له من الصحة.

وفي تصريحات خاصة عبر قناة MC مصر، قال وكيل الحملاوي:

"كل ما يتردد عن انتقال موكلي إلى الأهلي أو الزمالك غير صحيح تمامًا، ولم تحدث أي مفاوضات رسمية من أي نادٍ مصري حتى الآن."

وأكد أن الحملاوي، البالغ من العمر 23 عامًا، مرتبط بعقد ساري مع نادي كرايوفا الروماني، ويُركز حاليًا بشكل كامل على تقديم أفضل مستوياته مع فريقه دون الانشغال بالشائعات.

وأضاف الوكيل:

"أي خطوة تخص مستقبل الحملاوي، سواء بخصوص انتقال أو تجديد أو مفاوضات، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال النادي أو اللاعب فقط."