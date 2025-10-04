على وقع العدوان وارتقاء الشهداء..إسرائيل تكثف جهودها فـي التهجير القسري من غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

يكثف الاحتلال الإسرائيلي جهوده لتهجير الفلسطينيين قسريا، حيث أغلق شارع الرشيد في مدينة غزة أمام حركة المرور القادمة من جنوب قطاع غزة مع الدفع بالحركة جنوبًا لافراغ المدينة، وذلك على وقع تصاعد العدوان وارتقاء الشهداء، حيث تعمل خمس فرق تابعة لجيش الاحتلال داخل قطاع غزة، كما واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق القطاع. وارتقى ٧ شهداء وسقط مصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة أبو كميل بحي الدرج شرقي مدينة غزة، كما استشهد ستة واصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفلاح بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، واصيب سبعة من عناصر الدفاع المدني جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال إنقاذ مصابين بمدرسة الفلاح، واستشهد فلسطيني ووقعت واصابات باستهداف شقة بشارع الثورة غرب غزة.

وانزلت طائرات مسيرة إسرائيلية «كواد كوبتر» عبوات ناسفة على أسطح المنازل في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة وقامت بتفجيرها عن بعد.

ونسف الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستشهد فلسطيني إثر استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وإصابات في قصف منزلًا لعائلة الدعالسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وليلا اصيب عشرة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين مقابل محطة أبو حجير شمال شرق النصيرات وسط قطاع غزة. وكان ستة بينهم المصور يحيي برزق استشهدوا في غارة وسط مدينة دير البلح وسط القطاع.

واستشهد فلسطينيان واصيب ١٧ من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس وحسب الصحة الفلسطينية استشهد تسعة خلال ٢٤ ساعة في جنوب قطاع غزة.