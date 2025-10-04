المغرب : يوم رابع من الشغب وصدامات الأمن ومتظاهري «جيل زد»

الرباط ـ ا.ف.ب: شهدت مدن مغربية صباح الأربعاء أعمال شغب وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، بعد دعوات للتظاهر صدرت عن مجموعة «جيل زد 212» المطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، وفق ما أفادت وسائل إعلام، وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية متظاهرين بعضهم ملثمون يرمون قوات الأمن بالحجارة في انزكان وتيزنيت وآيت عميرة، وهي مدن صغيرة بضواحي أكادير (جنوب).

كما أظهرت متظاهرين آخرين يضرمون النار بالقرب من مركز تجاري ووكالة بريدية في انزكان. ودارت صدامات مشابهة في وجدة (شمال شرق)، وفق ما أفادت وسائل إعلام. ولم يتسنّ في الحال الحصول على معطيات رسمية حول حصيلة هذه الصدامات.

ومنعت قوات الأمن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة الشباب الذين لبّوا نداء هذه المجموعة من التظاهر، لكن دون حدوث صدامات.

ونشرت الحكومة على صفحتها في الفيسبوك مساء الثلاثاء بيانا عبّرت فيه عن «أسفها لوقوع بعض أعمال الشغب أو التخريب التي مسّت ممتلكات عامة أو خاصة».