انخفاض أسعار العمرة في أكتوبر 2025.. البرامج تبدأ من 32 ألف جنيه فقط.. كشفت غرفة شركات السياحة عن مفاجأة سارة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال أكتوبر المقبل، حيث شهدت أسعار البرامج تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالشهر الجاري، وهو ما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الأسر المصرية لتخطيط رحلاتهم في موسم جديد بأسعار أقل.. أسعار العمرة في أكتوبر 2025

أسعار برامج العمرة 2025

أكد محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية لشهر أكتوبر، والتي تصل مدتها إلى 15 يومًا، تبدأ من 32 ألف جنيه فقط، بينما تصل أسعار برامج العمرة مستوى 5 نجوم لمدة 10 أيام إلى نحو 58 ألف جنيه.

وأوضح أن الأسعار الحالية أقل بنحو 2000 جنيه عن أسعار الشهر الجاري، وهو ما يعكس انخفاض التكلفة العامة للرحلات.

أسباب انخفاض أسعار العمرة في أكتوبر

أرجع عابد أسباب التراجع في الأسعار إلى عاملين رئيسيين:

انخفاض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، ما قلل من التكلفة الإجمالية للرحلة.

، ما قلل من التكلفة الإجمالية للرحلة. تراجع أسعار تذاكر الطيران بعد قيام بعض شركات الطيران بتقديم عروض وتخفيضات جديدة.

معدلات الحجوزات خلال أكتوبر

على الرغم من انخفاض الأسعار، أشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن معدلات الحجوزات لا تزال محدودة حتى الآن، موضحًا أن بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات أحد الأسباب الرئيسية لتراجع إقبال المواطنين في الوقت الحالي.

توقعات الفترة المقبلة

توقع خبراء السياحة ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات الحجوزات مع دخول النصف الثاني من أكتوبر، خاصة مع انتهاء فترة الاستقرار الدراسي الأولى، مشيرين إلى أن الانخفاض الحالي في الأسعار يعد فرصة مثالية للراغبين في أداء العمرة بتكلفة أقل.

خلاصة

يُعد شهر أكتوبر 2025 من أفضل الأوقات لحجز رحلات العمرة، في ظل الانخفاض الواضح للأسعار مقارنة بالأشهر الماضية، ما يجعلها فرصة مناسبة للراغبين في أداء المناسك وسط أجواء روحانية ومصروفات أقل.

مميزات برامج العمرة في أكتوبر 2025

شهدت برامج العمرة لشهر أكتوبر 2025 عددًا من المميزات التي تجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في أداء المناسك، خاصة بعد التراجع الملحوظ في الأسعار مقارنة بالأشهر الماضية: