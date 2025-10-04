نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية 2025–2030 لتعزيز التراث وتنمية الاقتصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه معرض "تراثنا 2025" للحرف اليدوية والتراثية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية للفترة 2025–2030.

وأكد رئيس الوزراء أن الحرف اليدوية المصرية تمثل قيمًا وتاريخًا وحضارة، إلى جانب كونها قطاعًا اقتصاديًا واعدًا يفتح آفاقًا كبيرة للتنمية، ويوفر فرص عمل ويزيد من الصادرات.

وأوضح أن الاستراتيجية أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير القطاع وتعزيز قدراته التنافسية محليًا وعالميًا، مع التركيز على التغيرات في أسواق التجارة العالمية ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدة أهداف طموحة تشمل:

رفع قيمة صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول 2030.

زيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتصل إلى 70% من السوق المحلية.

توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة والحفاظ على استدامة الفرص القائمة.

تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية.

زيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا.

ولضمان التنفيذ الفعال، تم إنشاء لجنة تسيير مؤقتة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة خطط العمل خلال عام التأسيس 2025–2026، تمهيدًا لإطلاق المجلس القومي للحرف اليدوية ليقود القطاع ويعزز مكانته.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن دعم الحرف اليدوية استثمار في التراث والمستقبل الاقتصادي للبلاد، داعيًا مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة لإنجاح الاستراتيجية وضمان استمرار الإبداع المصري محليًا ودوليًا.