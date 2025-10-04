الأونروا تدعو لأن يكون التعليم جزءا من أي اتفاق

نيويورك ـ وكالات : أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا»، فيليب لازاريني ، ضرورة أن يكون تعليم الأطفال في غزة «جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية في القطاع». وقال لازاريني، في بيان على منصة «إكس»: إنه يجب أن يكون تعليم الأطفال جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مشددًا على ضرورة أن تقدم الخطة المقترحة من الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، «بعض الأمل لأكثر من 660 ألف طفل محرومين من التعليم للسنة الثالثة». وأضاف لازاريني أنه «يجب أن تكون إعادتهم إلى التعلم أولوية جماعية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين».

وأشار إلى أن «الأونروا» تمتلك الخبرة والبنية الأساسية والمعرفة اللازمة لدعم العودة التدريجية إلى التعليم الرسمي للأطفال، بفضل العاملين المميزين في صفوفها، في القطاع الذي مزقته الحرب في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار.