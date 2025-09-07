نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل في الشتاء؟ شوبير يحسم الجدل حول مصير أشرف داري مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، الجدل المتداول مؤخرًا بشأن مصير المدافع المغربي أشرف داري مع النادي الأهلي، خاصة في ظل تكرار إصاباته، مؤكدًا أن كل ما يُقال عن رحيله في يناير عارٍ تمامًا من الصحة.

ووفقًا لشوبير، فقد غادر داري معسكر منتخب المغرب خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لإصابة جديدة في العضلة الضامة، ما أثار مخاوف جماهير القلعة الحمراء بشأن استمراريته.

وأوضح شوبير أن اللاعب سيعود إلى القاهرة اليوم ليبدأ برنامجًا تأهيليًا خاصًا تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي، ومن المتوقع أن يستمر غيابه لمدة أسبوعين فقط قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكد أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لا يزال يعتبر داري ضمن حساباته الفنية للموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الحديث عن استبعاده أو خروجه من القائمة الشتوية لا يستند إلى أي قرار رسمي.

"نعم، إصابات داري المتكررة تُشكّل عبئًا على الجهاز الطبي، لكن اللاعب مستمر مع الفريق ولا نية للاستغناء عنه في يناير"، قال شوبير.