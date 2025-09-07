نادي عمان يكسب بهلاء فـي كأس جيتور

نزوى ـ من مؤمن الهنائي: تفوق نادي عمان على نادي بهلاء في مواجهات بطولة كأس جيتور لكرة القدم في المباراة التي جمعتهما على ملعب المجمع الرياضي بنزوى بنتيجة 4/‏3 في مباراة شهدت تسجيل سبعة أهداف توزعت على شوطي المباراة، وجاءت متوسطة المستوى ومفتوحة اللعب من كلا الجانبين انتهى الشوط الأول بتقدم نادي عمان بهدفين لهدف استغل نادي عمان الأخطاء الدفاعية لفريق بهلاء فأحرز وليد المسلمي هدف السبق لفريقه في الدقيقة الثانية من المباراة ليواصل الفريقان تبادل الهجمات حتى الدقيقة 23 التي تمكن فيها عبدالسلام الشكيلي من تسجيل هدف التعادل لبهلاء ولم يمهل نادي عمان بهلاء طويلا فسجل يزيد الرواحي هدف التقدم بعد دقيقتين فقط من هدف بهلاء وكاد نادي عمان مضاعفة الأهداف لولا فدائية محمد الشكيلي الذي اعترض أحد مهاجمي نادي عمان وأعاقه ليتحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 33 من الشوط الأول ليلعب بهلاء بعشرة لاعبين وينتهي هذا الشوط لمصلحة نادي عمان 2/‏1 وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 50 يعادل اللاعب عبدالسلام الشكيلي النتيجة لتصبح 2/‏2 ليعود مجدد ويسجل الهدف الثالث والتقدم لبهلاء وتمكن وليد المسلمي من معادلة النتيجة لنادي عمان في الدقيقة 68 لتصبح 3/‏3 وواصل نادي عمان سيطرته على المباراة ويتمكن تسجيل الهداف الرابع عن طري اللاعب عادل محمد رضا في الدقيقة 71 لتنتهي المباراة بفوز نادي عمان 4/‏3 ليحصل على ثلاث نقاط مهمة فيما واصل بهلاء تعثره في هذه المسابقة للمرة الثانية.

