نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كوسوفو والسويد اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب السويد الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره كوسوفو مساء اليوم الإثنين 8-9-2025 على ملعب "فاضل فوكري"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب السويد قد تعادل في الجولة الأولى أمام سلوفينيا ليأتي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، فيما خسر منتخب كوسوفو في نفس الجولة أمام سويسرا ليتذيل الترتيب.

موعد مباراة السويد ضد كوسوفو في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة السويد ضد كوسوفو اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السويد ضد كوسوفو في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة السويد ضد كوسوفو مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق نوفل باشي.