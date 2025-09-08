نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سماكة: المنتخب الثاني "معمول للشو"'.. واختيار حلمي طولان قرار خاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علَقَ عمرو سماكة نجم الأهلي والترسانة السابق على المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني الثاني لكرة القدم بقيادة مدربه حلمي طولان أمام تونس، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر.

وحقق منتخب مصر الثاني فوزًا على نظيره التونسي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وقال عمرو سماكة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

المنتخب الثاني تم إنشاؤه للشو فقط، ولن يمكنه خدمة الكرة المصرية في المستقبل، نظرًا لاختيارات الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان للاعبين أصحاب معدل أعمار مرتفع للغاية، وكنت أتمنى انضمام بعض العناصر الشابة.

وتابع: اختيار حلمي طولان لتدريب المنتخب الوطني الثاني كان قرارًا خاطئًا وغير مدروس، فكان لا بد من استقدام مدربًا شاباّ، حتى يمكنه تقديم جيل جديد من اللاعبين ليكونوا نواة للمنتخب الأول، وليس مدرب على خلاف مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن.