الرياض - كتبت رنا صلاح - حسم المالي أليو ديانج، نجم وسط النادي الأهلي، موقفه من العرض المقدم من نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بعد نهاية عقده.. أول تعليق من نجم الأهلي بشأن انتقاله إلى بيراميدز رسميًا

موقف لاعب الأهلي من الانتقال لصفوف بيراميدز

ويرتبط ديانج بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير المقبل على أن ينتقل إليه بشكل مجاني في يونيو 2026.

وكشف مصدر مطلع أن بيراميدز تقدم بعرض مالي مغرٍ للحصول على خدمات ديانج مجانًا عقب انتهاء عقده، إلا أن اللاعب المالي رفض مناقشة العرض، مؤكدًا رغبته في تأجيل حسم مستقبله لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي يشارك فيها مع منتخب بلاده مالي.

وبحسب المصدر، فإن ديانج أبلغ إدارة الأهلي في وقت سابق بتأجيل مناقشة ملف تجديد عقده أيضًا إلى ما بعد البطولة القارية، حيث يضع الأولوية في الفترة المقبلة للتركيز مع منتخب مالي، إلى جانب انتظار عرض خارجي بعيدًا عن الدوري المصري.

وفي سياق متصل، أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات تلفزيونية أن إدارة القلعة الحمراء تضع على رأس أولوياتها حاليًا ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، ومن بينهم ديانج.

جدير بالذكر أن ديانج كان قد خاض تجربة احترافية في الدوري السعودي مع نادي الخلود على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، قبل أن يعود لاستكمال مشواره مع الأهلي.