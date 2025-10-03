نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة حاشدة في برلين ضد التورط في حرب مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد العاصمة برلين، في يوم الوحدة الألمانية، مسيرة احتجاجية ضد انزلاق ألمانيا في صراع أو مواجهة مع روسيا. تحت شعار "لا مزيد من الحروب".

وتجمع المشاركون في المسيرة التي نظمها تحالف نشطاء السلام "لا مزيد من الحروب"، في الساحة أمام دار الأوبرا الحكومية في برلين. وبالتقدير النظري، جذبت المسيرة أكثر من ألفي مشارك.

وجاء على موقع المنظمين الإلكتروني: "يقال لنا إنه يجب أن نكون قادرين على خوض الحرب والانتصار، لأنه يزعم أن روسيا تريد مهاجمتنا. من خلال هذه الكذبة والتهديد، يريد مُشعلو الحرب في السياسة والإعلام إجبار الناس على الموافقة على التسلح غير المقيد والاستعداد للحرب."

ويعترض المحتجون، ضمن أمور أخرى، على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل، وعسكرة ألمانيا والعودة إلى التجنيد الإلزامي، والعقوبات ضد روسيا، كما ينتقدون خطط الحكومة بنشر صواريخ كروز أمريكية في البلاد.

ويدعو المتظاهرون إلى المبادرات الدبلوماسية وبذل الجهود لإنهاء الصراعات الجارية. كما رفع المحتجون أعلاما تحمل حمامة السلام، وأعلام فلسطين، وأعلاما مشتركة تجمع بين الروسية والألمانية، ولافتات كُتب عليها: "توقفوا عن الحرب والكراهية وسباق التسلح"، "الحرب في أوروبا جاءت بسبب خيانتنا غورباتشوف" (المقصود عدم الوفاء بالوعد بعدم توسيع حلف الناتو مقابل توحيد ألمانيا الغربية والشرقية).

ويشارك في المسيرة الأمين العام لحزب "تحالف سارة فاغنكنيشت من أجل العقل والعدالة"، كريستيان ليه، وعدد من الشخصيات المثقفة الألمانية.