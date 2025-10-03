نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية التركية: ندرس إعادة مواطنينا المشاركين في "أسطول الصمود" على متن رحلة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي إن بلاده تدرس موضوع إعادة مواطنيها من "أسطول الصمود" على متن رحلة خاصة من إسرائيل بعد ظهر السبت.

وأضاف المتحدث في حديثه للصحفيين اليوم: "زار موظفو القنصلية التركية مواطنينا في مركز الاحتجاز جنوب إسرائيل. كانت هذه زيارتهم الأولى. وقد تواجد موظفونا هناك لمدة ثماني ساعات، وهم على تواصل مستمر مع المحتجزين. وتدل المعطيات الأولية على أن المواطنين الأتراك المذكورين في حالة صحية مرضية".

ووفقا له، يدرس الجانب التركي عدة خيارات بديلة للعودة السريعة لمواطنيه من إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن "الخطة تتضمن إعادة مواطنينا غدا السبت على متن رحلة جوية خاصة خلال النهار. ونحن ننسق هذا الأمر".

وسيطرت القوات الإسرائيلية، صباح الخميس، على السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة ضمن "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الاستفزاز الخاص بأسطول الصمود انتهى"، مؤكدة أن أيا من سفن الأسطول لم تنجح في كسر الحصار المفروض على غزة.

وكان "أسطول الصمود" قد أعلن أنه تعرض لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية، مؤكدا أن بعض سفنه اعترضها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات، إذ سبق لإسرائيل أن مارست أعمال قرصنة مماثلة ضد سفن تضامنية متجهة إلى غزة، واستولت عليها ورحلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.