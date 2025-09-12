نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو.
خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادري، محمد إبراهيم، مصطفى شلبي، سيد نيمار.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد صبحى، أسامة فيصل، أحمد أمين أوفا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد متعب.