نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادري، محمد إبراهيم، مصطفى شلبي، سيد نيمار.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحى، أسامة فيصل، أحمد أمين أوفا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد متعب.