نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تنحيه عن رئاسة الأهلي.. مانويل جوزيه يوجه رسالة إلى الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي لفريق الأهلي، رسالة خاصة إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقرر الخطيب، عدم الاستمرار في منصبه كرئيس للنادي الأهلي والاعتذار عن المشاركة بالانتخابات القادمة للقلعة الحمراء وذلك بسبب ظروفه الصحية.

وطالب جوزيه، رئيس الأهلي محمود الخطيب بالاعتناء بصحته ووضعها في المقام الأول، متمنيًا له دوام العمر والعافية.

وقال جوزيه في رسالته إلى رئيس الأهلي، خلال تصريح صحفي: “سيادة الرئيس الخطيب.. اعتن بصحتك فهي الأهم.. أتمنى لك دوام الصحة والعافية وطول العمر”.

أعلن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى اعتذاره الرسمى عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وكشف الخطيب سبب عم ترشحه مرة أخرى، قائلًا: “كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزاما بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره”.