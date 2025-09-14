ريال مدريد يحافظ على العلامة الكاملة
فاز ريال مدريد على مضيفه ريال سوسييداد 2 - 1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك رغم لعبه قرابة ساعة كاملة منقوصاً بعد طرد مدافعه دين هويسن خلال الشوط الأول.
سجل هدفي ريال مدريد كيليان مبابي في الدقيقة 12 وأردا جولر في الدقيقة 45، بينما أحرز ميكيل أويارزابال الهدف الوحيد لسوسييداد في الدقيقة 56، من ركلة جزاء.
ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة "الليغا"، بينما يحتل سوسييداد المركز 17 بنقطتين فقط.
وشهدت الجولة أيضا، فوز خيتافي على ريال اوفييدو بهدفين دون رد.
