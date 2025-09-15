نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر من الأهلي يوضح سبب نقل إمام عاشور للمستشفى بعد مواجهة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على سبب نقل إمام عاشور للمستشفى بعد مواجهة إنبي

مصدر من الأهلي يوضح سبب نقل إمام عاشور للمستشفى بعد مواجهة إنبي.

إمام عاشور، كشف مصدر من الأهلي عن سبب نقل لاعب وسط الفريق إمام عاشور إلى المستشفى، وذلك عقب نهاية مباراة إنبي والتي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سبب نقل إمام عاشور للمستشفى

وقال المصدر أن إمام عاشور لاعب الأهلي شعر بآلام شديدة في المعدة قبل مواجهة إنبي، لكن بعد المباراة تجددت الآلام مرة أخرى بشكل أكبر فتم نقله إلى المستشفى وحجزه بها من أجل الاطمئنان على حالته".

وتابع المصدر "الجهاز الطبي يتابع حالة إمام عاشور حاليًا من أجل الاطمئنان عليه ولتحديد موقفه من خوض التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة".

النادي الأهلي

وتعادل النادي الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وتقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" بضربة رأس في الشوط الأول، وتعادل أحمد العجوز لإنبي عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو التعادل رقم 11 بين الفريقين في الدوري المصري من أصل 45 مباراة خاضها الفريقين ضد بعضهم.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد نادي إنبي للنقطة 9، ليحتل بها المركز السابع.

فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.