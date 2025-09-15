نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجزه لمدة 3 أيام.. رسميا طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حاله إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجزه لمدة 3 أيام.. رسميا طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حاله إمام عاشور.

كشف الدكتور أحمد جاب اللّٰه طبيب فريق النادي الاهلي عن تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ونقله إلى المستشفى أمس، وذلك بعد إنتهاء مباراة الأهلي ضد إنبي ضمن منافسات الجوله السادسة من دوري نايل.

وجاء تفاصيل حاله إمام عاشور كما كشف عنها الدكتور أحمد جاب اللّٰه كالاتي:

أوضح الدكتور أحمد جاب اللّٰه أن اللاعب إمام عاشور اشتكى من آلام الحادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معاوية.

وأشار جاب اللّٰه إلى أن اللاعب يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة، وذلك للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها.

وأكد جاب اللّٰه على أن اللاعب سيتواجد في المستشفى لمده ثلاثة أيام، حيث سيتم حجزه لوضعه تحت الملاحظة الطبية على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وكان قد تم نقل إمام عاشور لاعب وسط الأهلي إلى المستشفى، وذلك عقب نهاية مباراة إنبي والتي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سبب نقل إمام عاشور للمستشفى

وكان قد أوضح المصدر أن إمام عاشور لاعب الأهلي شعر بآلام شديدة في المعدة قبل مواجهة إنبي، لكن بعد المباراة تجددت الآلام مرة أخرى بشكل أكبر فتم نقله إلى المستشفى وحجزه بها من أجل الاطمئنان على حالته".

وأكد المصدر أن "الجهاز الطبي للأهلي يتابع حالة إمام عاشور حاليًا من أجل الاطمئنان عليه ولتحديد موقفه من خوض التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة".

النادي الأهلي

وتعادل النادي الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وتقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" بضربة رأس في الشوط الأول، وتعادل أحمد العجوز لإنبي عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو التعادل رقم 11 بين الفريقين في الدوري المصري من أصل 45 مباراة خاضها الفريقين ضد بعضهم.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد نادي إنبي للنقطة 9، ليحتل بها المركز السابع.

فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.