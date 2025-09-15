نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب في مران الأهلي بعد التعادل أمام إنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل توابع مباراة الأهلي أمام إنبي والتي جمعت الفريقين مساء الأمس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل المارد الأحمر إيجابيا بهدف لمثله في مباراة لم يظهر فيها بطل الدوري بالشكل المطلوب.

الخطيب يعود للمران

وقطع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب إجازته ليصل لمقر الأهلي من أجل تواجده في المران.

ورغم المعاناة من الظروف الصحية وإعلانه أن الفترة الحالية هي الأخيرة ولا مجال لدخول الانتخابات لكن عاد من جديد بعد وضع الأهلي المتراجع.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في وضع أثار الغضب الجماهيري.