الخطيب في مران الأهلي بعد التعادل أمام إنبي في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل توابع أمام إنبي والتي جمعت الفريقين مساء الأمس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل المارد الأحمر إيجابيا بهدف لمثله في مباراة لم يظهر فيها بطل الدوري بالشكل المطلوب.

الخطيب يعود للمران

وقطع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب إجازته ليصل لمقر الأهلي من أجل تواجده في المران.

ورغم المعاناة من الظروف الصحية وإعلانه أن الفترة الحالية هي الأخيرة ولا مجال لدخول الانتخابات لكن عاد من جديد بعد وضع الأهلي المتراجع.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في وضع أثار الغضب الجماهيري.

