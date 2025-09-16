نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مع نظيره أتليتك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

موعد مباراة أرسنال ضد أتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد أتليتك بيلباو، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “سان ماميس” في مدينة بيلباو الإسبانية.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أتلتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل مباراة أرسنال ضد أتليتك بيلباو عبر قناة beIN Sports 1HD.