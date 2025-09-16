نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر السعودي أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره استقلال دوشنبه مساء غد الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ويحتضن ملعب "الأول بارك"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي النصر واستقلال دوشنبه غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.