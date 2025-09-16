نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره أولمبيك مارسيليا، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومارسيليا، ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية، من مباريات بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البوسني عرفان بيليتو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة مارسيليا:

▪︎ حراسة المرمى: كورتوا.

▪︎ خط الدفاع: كاريراس - هويسين - ميليتاو - أرنولد.

▪︎ خط الوسط: تشواميني - جولر - فالفيردي.

▪︎ خط الهجوم: مبابي - ماستانتونو - فينيسيوس.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في الشامبيونزليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد ضد مارسيليا في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة BEIN SPORTS HD1.