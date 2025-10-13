إعلان قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات والأربعاء القادم سحب قرعة البطولة

للمشاركة فـي البطولة الآسيوية الـ 22 بالكويت

تسحب يوم «الأربعاء» القادم قرعة البطولة الآسيوية الثانية والعشرين التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 إلى 29 يناير 2026م، والمؤهلة الى كأس العالم لكرة اليد 2027 م بألمانيا، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت سلطنة عمان بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالكويت .

من جانب آخر أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني نبيل بن حسن البلوشي ومساعده المدرب الوطني أحمد بن سالم أمبوسعيدي قائمة منتخبنا الأولية للدخول في مرحلة الاعداد الأولى التي تنطلق يوم 28 من الشهر الجاري وتتكون القائمة المختارة من 26 لاعبا هم : عبدالحكيم بن عبدالله السيابي وبشار بن يعقوب الهناني ومحمد بن صالح العريمي وسميح بن حميد آل عزان وعبدالعزيز بن علي المجرفي ومحمد بن احمد الدغيشي وحمد بن سيف الدغيشي ومحمود بن سعيد الوهيبي «نادي عمان» وسعيد بن عيسى الحسني وقيس بن محمد الحسني وعصام بن عاصم البلوشي وقصى بن خلفلن البطاشي وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي ومحمد بن عبدالمجيد البلوشي «نادي السيب» والازهر بن ابراهيم الحديدي ونواف بن خالد الحسني وسعود بن نصر الحسني ومحمد بن عادل الحسني وحمد بن حمود الحسني « نادي مسقط » وخالد بن علي الجابري وعزان بن نجيب المعشري ومهند بن سعيد الزرافي «أهلي سداب» والوليد بن خالد الهنائي وعمر بن ناصر الدغيشي « نادي نزوى» وحسن بن انور البلوشي «شباب الأهلي دبي».

الجدير بالذكر أن هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها دولة الكويت البطولة الاسيوية بعد نسخ 1995، 2000، و2010، مما يعكس خبرتها الطويلة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وستقام منافسات البطولة في مجمع الشيخ سعد عبد الله الرياضي ومن المتوقع أن يشارك في البطولة 16 منتخبًا وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الاول والثاني في كل مجموعة الى الدور ربع النهائي والفرق الحاصلة على المركزين الثالث والرابع تتنافس على التصنيف من المركز 9 إلى 16 وتستمر الأدوار الإقصائية (ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي) لتحديد البطل والمراكز النهائية يتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الاربعة الاولى مباشرة إلى كأس العالم 2027 في ألمانيا.