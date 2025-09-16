نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يضرب فريق الهلال السعودي موعدا مع نظيره القطري فريق الدحيل، وذلك في إطار مباريات ذهاب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض السعودية، مباراة الليلة بين فريق الهلال والدحيل، والتي ستنطلق عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة والدوحة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما ستنقل عبر قناة الكأس القطرية HD 5، بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

يطمح فريق الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، في تحقيق الفوز واستغلال عامل الأرض والجمهور في مباراة الليلة، ورحلة البحث عن الجوهرة الآسيوية.

وخاض فريق الهلال مباراتين في دوري روشن السعودي في البطولة المحلية السعودية خلال الموسم الجاري، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها.