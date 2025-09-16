نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 اليوم على أمام أهرامات الجيزة بمشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025، في نسختها التانية كإحدى أضخم البطولات العالمية على أجندة PSA، حيث يشهد اليوم، الثلاثاء، انطلاق أولى أيام الدور ربع النهائي بالملعب الزجاجي الأيقوني أمام أهرامات الجيزة وسط أجواء مليئة بالحماس وتطلعات جماهيرية كبيرة لمتابعة أبرز نجوم اللعبة عالميًا.

في منافسات الرجال:

يدخل المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مواجهة قوية أمام مواطنه يوسف سليمان، المصنف الثامن عالميًا، في لقاء م ُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة.

كما يلتقي المصري كريم عبد الجواد، المصنف السادس عالميًا، مع الويلزي جويل ماكين، المصنف الرابع عالميًا، في مواجهة مرتقبة بين خبرة الملاعب وقوة المنافسة.

في منافسات السيدات:

تخوض المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، مباراة قوية أمام الألمانية تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًا.

فيما تتجه الأنظار إلى اللقاء المصري المرتقب بين البطلة هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، ونيل جيليس، المصنفة الثانية عشرة عالميًا، في مواجهة واعدة بالحماس.