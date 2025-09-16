نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتيتا يتحدث عن حلم ارسنال.. دوري أبطال أوروبا هدف للتاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال قبل مواجهة اتلتيكو بلباو في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر.

تصريحات نارية من ميكيل ارتيتا

قال ارتيتا: لم نفز بدوري أبطال أوروبا ابدًا ؟ هذا يخبرك مع تاريخنا الطويل كم هو صعب لأننا لم نفز به بعد، وهذه هي الفرصة. هكذا أراها."

أضاف ارتيتا: "أعني، هم (الأندية الأخرى) يحاولون 7، 8، 9 مرات ويفوزون باثنين (دوري أبطال أوروبا). لذلك في هذه البطولة، تفشل أكثر بكثير مما تنجح. هذه هي طبيعة البطولة. هذا هو تاريخ نادينا وهذا ما نريد تغييره

تابع ارتيتا: هناك شيئان يجب أن يصبّا في مصلحتك. أنت بحاجة إلى أن يكون الفريق متاحًا بالكامل عندما يتعلق الأمر بأكثر اللحظات حرجة في الموسم. ثم أيضًا، يجب أن تدخل الكرة في الشباك في اللحظة المناسبة أو باتخاذ القرار الصحيح لأن الهوامش صغيرة جدًا."

اتم حديثه: "عندما كنا نتتدرب وكان لدينا ثمانية أو تسعة لاعبين أساسيين (غائبين) وكنا نذهب إلى المباريات بـ13 لاعبًا فقط، فإن المستوى يصبح صعبًا للغاية. لكنني أعتقد أنه حتى في ظل هذا الوضع، قدمنا أداءً جيدًا حقًا. منحنا أنفسنا فرصة لا تصدق وكنا غير محظوظين للغاية في نصف النهائي لعدم تمكننا من التأهل

