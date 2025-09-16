نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مارسيليا في افتتاح دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل ريال مدريد نتائجه المميزة في الدوري الإسباني بعد تحقيق العلامة الكاملة بأربع انتصارات من أصل أربع مباريات، في ظل أجواء جدلية تحكيمية تحيط بالفريق، والآن حان وقت التوجه إلى التحدي الأوروبي. الفريق الملكي بقيادة تشابي ألونسو يستضيف مساء الثلاثاء أولمبيك مارسيليا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسط توقعات بإجراء تغييرات مهمة على التشكيلة الأساسية.

وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم في مدينة فالديبيباس الرياضية دون مشاكل، وإن كان بتأخير ساعة كاملة بعدما حضر فريق طبي من رابطة "الليغا" لإجراء اختبارات منشطات لستة لاعبين. وتشير المعطيات إلى أن ألونسو سيعيد الاعتماد على ترينت ألكسندر-أرنولد، فيديريكو فالفيردي وفرانكو ماستانتونو، بعدما غابوا عن التشكيلة الأساسية في مباراة ريال سوسيداد، ليحلوا مكان داني كارفاخال، داني سيبايوس وبراهيم دياز.

ويفكر المدرب الإسباني أيضًا في إمكانية إراحة إيدير ميليتاو، العائد حديثًا من إصابة طويلة، والدفع براؤول أسينسيو إلى جانب دين هويخسن في قلب الدفاع، لتجنب المخاطرة بميليتاو الذي لم يلعب مباراتين متتاليتين منذ عودته. وتأتي هذه الخطوة خاصة بعد إصابة أنطونيو روديغر الأسبوع الماضي بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية اليسرى، والتي ستبعده عن الملاعب لنحو ثلاثة أشهر، في ضربة موجعة للجهاز الفني.

من جانب آخر، يدخل مارسيليا المباراة تحت قيادة الإيطالي روبيرتو دي زيربي بطموح تحقيق أول فوز له على ريال مدريد في تاريخه، لكنه سيعاني من غيابات بارزة، أبرزها المدافع المغربي نايف أكرد.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام مارسيليا:

تيبو كورتوا؛ ترينت ألكسندر-أرنولد، ميليتاو أو راؤول أسينسيو، دين هويخسن، ألفارو كارّيراس؛ أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، أردا غولر؛ فرانكو ماستانتونو، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

بيلينجهام وكامافينجا يعودان إلى القائمة

القائمة الملكية شهدت عودة نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام بعد تعافيه من جراحة في الكتف الأيسر قبل شهرين، وزميله الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي تعرض لالتواء في أغسطس الماضي. ورغم إدراجهما في قائمة الفريق، يتعامل الجهاز الطبي بحذر مع اللاعبين، حيث يُرجح أن يكون كامافينغا متاحًا للمشاركة في لقاء الدوري أمام إسبانيول يوم السبت المقبل.

