نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يصعّد احتجاجه على التحكيم ويجهّز تقريرًا للفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تزايد غضب ريال مدريد من الأداء التحكيمي في الدوري الإسباني بعد المواجهة الأخيرة أمام ريال سوسيداد في ملعب "أنويتا"، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي (2-1). ورغم الظفر بالنقاط الثلاث، إلا أن قرارات الحكم خيسوس خيل مانزانو، ومساعده في غرفة الـVAR خورخي فيغويروا فاسكيز، أثارت استياء النادي، خصوصًا بعد طرد المدافع دين هويخسن وعدم تدخل تقنية الفيديو، فضلًا عن إلغاء هدف مثير للجدل أحرزه كيليان مبابي.

اللقطة التي فجّرت الجدل كانت تدخل هويخسن على ميكل أويارزابال على بعد أكثر من 40 مترًا من مرمى تيبو كورتوا، بينما كان إيدر ميليتاو قريبًا من موقع الحدث، وهو ما يجعل الطرد – حسب رؤية النادي – قرارًا غير مبرر. هذه الحادثة جاءت امتدادًا لسلسلة من القرارات التي يعتبرها الميرنغي مجحفة بحقه، وهو ما دفع الإدارة لرفع سقف احتجاجها.

تقرير شامل للفيفا

القناة الرسمية للنادي، "ريال مدريد TV"، أكدت عقب اللقاء أن إدارة فلورنتينو بيريز بصدد إعداد تقرير موسّع سترفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتضمن توثيقًا مفصلًا لما وصفته بـ "تردي التحكيم الإسباني"، مشيرة إلى أن الأخطاء المتكررة دائمًا ما تكون ضد ريال مدريد، في حين استفاد الغريم برشلونة من قرارات مثيرة للجدل.

وبحسب الصحفي ملتشور رويز في إذاعة "كادينا كوبيه"، والذي يتعاون أيضًا مع القناة الرسمية للنادي، فإن التقرير سيستعرض حالات تحكيمية مؤثرة خلال الأشهر الماضية، إلى جانب مقارنة إحصائية بين ما تعرض له ريال مدريد وما استفاد منه برشلونة، خاصة على مستوى حالات الطرد، حيث تشير الأرقام إلى فارق كبير: "+65" لصالح برشلونة مقابل "-2" لريال مدريد. كما سيُسلَّط الضوء على "قضية نيغريرا" التي تُعد من أبرز ملفات الفساد في الكرة الإسبانية.

مستوى التحكيم المحلي تحت المجهر

التقرير سيستند كذلك إلى مقالات وتحقيقات صحفية محلية ودولية انتقدت الأداء التحكيمي في إسبانيا، مع الإشارة إلى أن الحكام الإسبان لم يتواجدوا في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الصيف الماضي، في دلالة على تراجع مستواهم مقارنة بنظرائهم الأوروبيين.

وترى إدارة النادي أن المقارنات بين الأداء التحكيمي في الدوري الإسباني ومباريات دوري أبطال أوروبا تُظهر تناقضًا واضحًا، إذ يتعامل التحكيم القاري بشكل متوازن مع برشلونة وريال مدريد، على عكس ما يحدث محليًا.

