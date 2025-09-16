لايلز للتعويض والبحرينية يافـي للدفاع عن لقبها فـي مونديال القوى

طوكيو ـ أ.ف.ب: يسعى العداء الأميركي نواه لايلز للتعافي من هزيمته في سباق 100 م، عندما يستهل مشواره في تصفيات سباق 200 م، اليوم في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو. وتتركز الانظار على البحرينية وينفريد موتيلي يافي حاملة لقب سباق 3 آلاف م موانع، لإضافة ميدالية جديدة إلى رصيد العرب بعد فضية سفيان البقالي في السباق عينه الإثنين. يستهل لايلز سعيه للفوز بلقبه العالمي الرابع تواليا في سباق 200 م بانطلاقه على المضمار في الملعب الوطني.

في السباق على لقب «أسرع رجل في العالم» الذي فاز به أوبليك سيفيل متقدما على مواطنه كيشاين تومسون في معركة جامايكية بحتة الأحد، قال لايلز إنه «لم يكن اليوم المناسب للفوز بالميدالية الذهبية».

اضطر البطل الأولمبي في سباق 100 م للاكتفاء بالميدالية البرونزية.

وأضاف الأميركي البالغ 28 عاما «أركز الآن على سباق 200 م، فهو خبزي اليومي».

لدى السيدات، وقع خبر انسحاب جوليين ألفريد من جزيرة سانت لوسيا بسبب إصابة في أوتار الركبة كالصاعقة على عشاق سباقات السرعة. اكتفت بطلة سباق 100 م في أولمبياد باريس الصيف الماضي بالمركز ثالث والميدالية البرونزية. أعلن اتحاد ألعاب القوى في سانت لوسيا في بيان «اتخذ القرار لإعطاء الأولوية لصحة جوليين ومسيرتها المهنية على المدى الطويل».

لم تكن ألفريد ندا للعداءة الاميركية ميليسا جيفرسون-وودن في سباق السرعة القصير، بعدما قطعت الاخيرة المسافة بـ 10.61 ثانية.

قالت جيفرسون وودن المتألقة التي تدخل بقوة دائرة الترشيحات لاحراز ثنائية 100 م و200 م بعد فوزها بذهبية السباق الأول «إنها بداية رائعة لبطولتي العالمية الثانية بعد فوزي بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم قياسي في البطولة».

وأضافت: «أنا متحمسة لسباق 200 متر الآن».

وتستعد العداءة البحرينية يافي للدفاع عن لقبها في نهائي سباق 3 آلاف متر موانع الذي ستشارك فيه أيضا التونسية مروى بوزياني. تأهلتا معا عن المجموعة الثانية التي حلت فيها يافي (25 عاما) بالمركز الأول بزمن بلغ 9.15.63 دقائق متقدمة على بوزياني (9:15.68 د).

أحرزت يافي، المولودة في كينيا، ذهبية أولمبياد باريس 2024 وتزامنت مع رقم أولمبي جديد (8:52.76 د)، كما طوقت عنقها بالمعدن الأصفر في السباق ذاته قبل عامين في بطولة العالم في بودابست بتسجيلها 8:54.29 دقائق.

بوزياني الفائزة ببرونزية لقاء زيوريخ في الدوري الماسي هذا العام، تحمل الرقم القياسي التونسي (9:04.93 د).

وتتواجد قطر بقوة في نصف سباق 400 م مع مشاركة ثلاثة عدائين هم المخضرم عبد الرحمن سامبا (30 عاما)، حامل برونزية مونديال الدوحة 2019، باسم حميدة (25 عاما)، واسماعيل داوود (21 عاما).