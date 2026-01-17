رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الألمانية مساء اليوم السبت 17 يناير 2026 نحو ملعب "ريد بول أرينا"، حيث يستضيف فريق لايبزيج نظيره بايرن ميونخ في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني، ويدخل العملاق البافاري اللقاء وهو يتربع على عرش الصدارة برصيد 47 نقطة، بعد تقديمه لموسم استثنائي لم يعرف فيه طعم الخسارة حتى الآن.

نجح رفاق هاري كين في تحقيق 15 انتصارًا كان آخرها الفوز العريض على فولفسبورغ بثمانية أهداف، بينما يطمح "الثيران الحمراء" أصحاب المركز الثالث برصيد 32 نقطة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر كبرياء البايرن وتقليص الفارق مع القمة.

خاصة وأن لايبزيج يمتلك سجلًا قويًا على ملعبه هذا الموسم بفوزه في 8 مباريات من أصل 9 خاضها بين جماهيره.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج؟

ستكون شبكة "إم بي سي أكشن" (MBC Action) هي المسؤولة عن نقل أحداث المباراة مباشرة وحصريًا لجمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفتها الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الألماني "البوندسليجا" لموسم 2025/2026.

وسيقود الاستوديو التحليلي نخبة من خبراء الكرة العالمية لوصف أحداث المباراة التي ستنطلق صافرتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

كما تتيح منصة "شاهد VIP" خدمة البث المباشر عبر الإنترنت بجودة فائقة للمشتركين، وتعد هذه الموقعة هي الأبرز في جولة مطلع العام، حيث تترقب الجماهير معرفة ما إذا كان البايرن سيواصل رحلة الهروب بالصدارة أم أن لايبزيج سيعيد إشعال فتيل المنافسة في المربع الذهبي من جديد.

تشكيلة الفريقين المتوقعة قبل اللقاء

من المتوقع أن يعتمد المدرب فينسنت كومباني على القوة الهجومية الضاربة بقيادة الهداف هاري كين الذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة بـ 20 هدفًا، وبجانبه الثنائي المتألق مايكل أوليسي ولويس دياز، لفك شفرات دفاع لايبزيج الذي يعد من بين الأقوى في الدوري الألماني هذا الموسم.

كما يراهن ماركو روز مدرب لايبزيج على تألق الحارس بيتر جالوتشي وصلابة المدافع فيلي أوربان، مع التعويل على المرتدات السريعة بقيادة كريستوف بومغارتنر لتهديد مرمى مانويل نوير.