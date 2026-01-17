حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 09:29 مساءً - يستقبل ملعب "ريد بول أرينا" مساء اليوم السبت 17 يناير 2026 قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين بايرن ميونخ المتصدر ومضيفه لايبزيج صاحب المركز الثالث، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني، ويدخل العملاق البافاري اللقاء وفي جعبته 47 نقطة جمعها من مسيرة استثنائية شهدت 15 انتصارًا وتعادلين دون تلقي أي خسارة.

بينما يسعى "الثيران الحمراء" لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر سلسلة انتصارات الضيوف وتقليص الفارق النقطي سعيًا وراء انتزاع وصافة "البوندسليجا".

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج الأسطورة مباشر بدون تقطيع بجودة عالية متعددة مباشر

تكتسب المباراة بين بايرن ميونخ ولايبزيج أهمية خاصة كونها تمثل صراعًا مباشرًا على نفوذ المربع الذهبي واختبارًا حقيقيًا لصلابة دفاع أصحاب الأرض أمام الهجوم البافاري الكاسح الذي لم يتوقف عن هز الشباك طوال الجولات الماضية.

ويطمح رجال المدرب فينسنت كومباني في العودة بنقاط المباراة الثلاث لتأكيد سطوتهم المطلقة على مقدرات الدوري الألماني هذا الموسم وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين، في حين يخطط لايبزيج لرد اعتباره بعد تعثراته السابقة أمام البايرن وإثبات قدرته على مجابهة الكبار في المواعيد الكبرى.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا رفيع المستوى في وسط الميدان حيث يمتلك الفريقان نخبة من أفضل صناع اللعب في القارة العجوز؛ مما يضمن للجماهير وجبة كروية دسمة تتسم بالسرعة والقوة البدنية المعهودة في الملاعب الألمانية، خاصة وأن الفوز في هذه الجولة يمنح صاحبه دفعة معنوية هائلة مع انطلاق منافسات النصف الثاني من الموسم الكروي المثير لعام 2026.

مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر

أعلنت قناة "MBC Action" عن نقل أحداث اللقاء مباشرة وحصريًا لجمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها الناقل الرسمي لمباريات الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون الجماهير في مكة المكرمة والدوحة على موعد مع الإثارة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

كيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج عبر الإنترنت

توفر منصة "شاهد VIP" تغطية رقمية شاملة وبجودة فائقة للمشتركين لمواكبة كافة تفاصيل القمة وكواليسها من أرض الملعب.