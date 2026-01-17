رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 09:29 مساءً - يحتضن ملعب "الأول بارك" مساء اليوم السبت 17 يناير 2026 قمة كروية ساخنة تجمع بين النصر والشباب في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن للمحترفين، فالعالمي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ولديه رغبة قوية في غسل أحزان الجولات الأخيرة التي شهدت نزيفًا للنقاط، كان آخره السقوط في الديربي الكبير أمام الهلال.

في حين يحتل "الليث" الشبابي المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، فيبحث عن انتفاضة تعيده لمساره الطبيعي وتحسن من وضعيته الحرجة في جدول الترتيب.

تكتسب هذه المواجهة بين النصر والشباب أهمية مضاعفة لرفاق كريستيانو رونالدو الذين يسعون لتقليص الفارق مع المتصدر، بينما يمثل الفوز للشباب طوق نجاة للهروب من مناطق الخطر وإثبات قدرته على مجابهة كبار الدوري في المواعيد الكبرى.

كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب

أعلنت شبكة قنوات "ثمانية" عن نقل أحداث المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة "ثمانية 1".

هوية معلق مباراة النصر والشباب

ستكون مباراة النصر والشباب اليوم بصوت المعلق الرياضي عبد الله الحربي الذي سيتولى الوصف والتحليل لمجريات الديربي الذي تترقبه الجماهير السعودية والعربية من قلب ملعب "الأول بارك".

موعد مباراة النصر والشباب في مختلف البلدان

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما ستكون في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الحقيقي للنصر في رحلة العودة للمنافسة، حيث لا يملك "العالمي" رفاهية التفريط في المزيد من النقاط إذا ما أراد الاستمرار في مطاردة الصدارة، في حين يمثل اللقاء للشباب فرصة ذهبية لرد الاعتبار وبدء رحلة الصعود في جدول الترتيب.