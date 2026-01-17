رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: نثمّن الجهد العظيم لمصر والرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 09:30 مساءً -

وجّه الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، الشكر لجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، وللرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإعانة وإغاثة قطاع غزة، مؤكدًا أن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وقال شعث، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على شاشة القاهرة الإخبارية ، إن التحركات المصرية المتواصلة على المستويين الإنساني والسياسي تعكس التزامًا تاريخيًا وثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها مصر تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية الاحتياجات العاجلة، لا سيما في مجالات الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وفق ما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أن التنسيق المستمر مع الجانب المصري يعزز فرص تحسين الأوضاع الإنسانية ويدعم الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار، مشددًا على أهمية مواصلة هذا الدور الحيوي في المرحلة المقبلة، ومثمنًا ما وصفه بـ«الجهد العظيم» الذي تقدمه مصر دعمًا لغزة وأهلها.