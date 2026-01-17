حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 09:29 مساءً - يستعد فريق أرسنال -متصدر البريميرليغ- لخوض اختبار حقيقي مساء اليوم السبت 17 يناير 2026، حين يحل ضيفًا ثقيلًا على نوتنغهام فورست في معقله الشهير "سيتي جراوند" ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل "المدفعجية" المواجهة وهم يتربعون على القمة برصيد 49 نقطة واضعين نصب أعينهم الحفاظ على فارق النقاط الست مع المطارد المباشر مانشستر سيتي.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست يلا شوت بلس في الدوري الإنجليزي مباشر hd مباشر

تكتسب مباراة اليوم أهمية خاصة لكتيبة ميكيل أرتيتا التي تدرك أن تعثر أي منافس في هذه المرحلة يعني الاقتراب أكثر من الحلم الغائب، خاصة مع دخول المسابقة منعطفًا حاسمًا يتطلب تركيزًا ذهنيًا وبدنيًا عاليًا لتجنب مفاجآت أصحاب الأرض الذين يقاتلون بدورهم لتحسين وضعيتهم في جدول الترتيب.

مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست بث مباشر

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري للبطولة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تخصيص قناة beIN Sports 1 HD لنقل أحداث المباراة مباشرة بجودة فائقة.

من هو معلق مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست؟

سيتولى المعلق الرياضي محمد بركات مهمة الوصف والتعليق على مجريات اللقاء واضعًا المشاهدين في قلب الإثارة اللندنية المنتظرة فوق العشب الأخضر.

كيفية مشاهدة مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست عبر الإنترنت

تتوفر خيارات المشاهدة الرقمية عبر منصتي "تود" و"بي إن كونكت" لضمان متابعة سلسة للجمهور الراغب في مرافقة "بوكايو ساكا" ورفاقه في رحلتهم نحو تعزيز الصدارة والابتعاد بصدارة الدوري الأقوى عالميًا في مطلع هذا العام.

موعد مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست في البريميرليغ

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تحظى باهتمام الجماهير لمعرفة كيف سيتعامل أرسنال مع الضغط الجماهيري المتوقع في "سيتي جراوند".