يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية مساء اليوم السبت 17 يناير 2026 نحو ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، حيث يقام ديربي مرتقب يجمع النصر وصيف الدوري برصيد 31 نقطة مع جاره الشباب صاحب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

على الرغم من رغبة النصر في تصحيح مساره إلا أنه أمام الليث الذي يقاتل من أجل تحقيق انتصار ثمين يبعده عن مناطق الخطر ويمنح جماهيره دفعة معنوية في موسم استثنائي وصعب.

وذلك يجعل المواجهة بمثابة قمة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين في ظل الاحتياج الملح لكلا الطرفين لعلامة كاملة تعيد ترتيب أوراقهما في جدول الترتيب.

مباراة النصر والشباب بث مباشر: ديربي الرياض

أعلنت شبكة قنوات "ثمانية" عن تغطيتها الحصرية والمباشرة لأحداث المباراة عبر قناة "ثمانية 1"، حيث سخرت الشبكة أحدث التقنيات لنقل تفاصيل القمة لجمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة النصر والشباب عبر الإنترنت

تتيح شبكة "ثمانية" للجماهير في كافة أنحاء العالم فرصة متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيقي "ثمانية" و"جاكو" بصورة مجانية؛ مما يسهل على عشاق "العالمي" و"الليث" مواكبة أحداث اللقاء في أي وقت ومن أي مكان.

وتأتي هذه التغطية ضمن الحقوق الحصرية التي تمتلكها الشبكة لمسابقات الدوري السعودي لموسم 2026؛ مما يضمن للمشاهدين جودة فائقة وتغطية شاملة لكل كواليس اللقاء الذي يجمع بين طموح النصر في القمة وعناد الشباب في رحلة الهروب من القاع.

متى تبدأ مباراة النصر والشباب؟

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية الموقعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تترقب الجماهير في أبوظبي اللقاء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تردد قناة ثمانية 1

يمكن للمشجعين ضبط أجهزة الاستقبال عبر قمر "نايل سات" على التردد 12360 باستقطاب عمودي، أو عبر قمر "عرب سات" على التردد 11919 باستقطاب أفقي، مع معدل ترميز 27500 لكلا القمرين.