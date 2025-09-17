نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يسابق الزمن للحاق بمباراة القمة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر ​إن أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي، سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف على فترتين يوميًا، في محاولة للحاق بمباراة القمة المنتظرة أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري.

​وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن زيزو تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي الأخيرة ضد إنبي، وعلى الرغم من أن الفحوصات الطبية الأولية أشارت إلى أن الإصابة مجرد شد في العضلة الضامة، إلا أن الجهاز الفني والطبي بالنادي يرفض المغامرة بحالة اللاعب، خاصة مع أهمية المباريات القادمة.

​وشددت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي إلى أن زيزو سيتدرب بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي والفني، مع التركيز على تقوية العضلة المصابة.

وأكد، ورغم أن فرص لحاقه بالمباراة لا تزال ضئيلة، سيواصل اللاعب برنامجه التأهيلي المكثف على أمل التعافي السريع.