الارشيف / الرياضة

عاجل.. زيزو يسابق الزمن للحاق بمباراة القمة أمام الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

عاجل.. زيزو يسابق الزمن للحاق بمباراة القمة أمام الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يسابق الزمن للحاق بمباراة القمة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر ​إن أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي ، سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف على فترتين يوميًا، في محاولة للحاق بمباراة القمة المنتظرة أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري.

​وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن زيزو تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال الأخيرة ضد إنبي، وعلى الرغم من أن الفحوصات الطبية الأولية أشارت إلى أن الإصابة مجرد شد في العضلة الضامة، إلا أن الجهاز الفني والطبي بالنادي يرفض المغامرة بحالة اللاعب، خاصة مع أهمية المباريات القادمة.

​وشددت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي إلى أن زيزو سيتدرب بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي والفني، مع التركيز على تقوية العضلة المصابة.

وأكد، ورغم أن فرص لحاقه بالمباراة لا تزال ضئيلة، سيواصل اللاعب برنامجه التأهيلي المكثف على أمل التعافي السريع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا