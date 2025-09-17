نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب ناشئات اليد 2008 يفوز على بوركينا فاسو ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2008، الفوز على منتخب بوركينا فاسو، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر الحالي.

وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 32/17.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، جيداء كامل، ريتاج محمد، جنى أحمد، جويرية تامر، مي شريف، سندس عصام، جودي متولي، فرح فرج، زينة مصيلحي، ريم إيهاب، ميرنا أشرف، هايا الخطيب، ملك عمرو، ملك سامح، ملك خميس، فريدة أبو المجد، زينة عمرو، وملك أبو زهرة.

فيما يرأس بعثة المنتخب الوطني محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من، قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، محمد دعبس مدربًا عامًا، سحر محمود مديرًا إداريًا، محمد منعم مدربًا لحراس المرمى، محمد كمال محللًا للأداء.