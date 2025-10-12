نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تدشين مركز الخفجي للخدمات المساندة للتربية الخاصة في المقال التالي

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، حفل تدشين مركز الخفجي للخدمات المساندة للتربية الخاصة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وزارا -سموّهما- مقر المركز، واطلعا على ما يُقدَّم للمستفيدين من خدماتٍ تأهيليةٍ وعلاجيةٍ تخصصية، تعكس جهود الجمعية في توفير بيئة مناسبة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، كما التقيا بالأطفال ذوي الإعاقة، واطلعا على الأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية المقدمة لهم.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الرشيدة –أيدها الله– تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتحرص على تهيئة المراكز المتخصصة التي تقدم لهم الرعاية والخدمات الشاملة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في التنمية الوطنية، مثمنًا سموه دور القطاع الخاص في دعم هذه المراكز والمبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، ومتمنيًا أن يقدم مركز الخفجي للخدمات المساندة للتربية الخاصة خدمات متميزة تسهم في رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمحافظة.

بدوره أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بالإنابة لشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس فيصل الذواد، أن تدشين المركز في محافظة الخفجي يجسد عمق الشراكة المجتمعية بين شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية والجمعية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز جودة الحياة، وثمّن تعاون الجهات الحكومية ومحافظة الخفجي على دعمهم المستمر لإنجاح هذه المبادرة، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة دورها في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

من جانبه أكد رئيس شركة شيفرون العربية السعودية حاكم الرويلي، أن افتتاح مركز الخفجي للخدمات المساندة للتربية الخاصة يجسد اهتمام القيادة الرشيدة برعاية هذه الفئة الغالية، ويعكس الشراكة المثمرة بين شركة شيفرون وأرامكو لأعمال الخليج والجمعية، موضحًا أن المبادرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن شركة شيفرون العربية السعودية تولي مسؤوليتها الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، وتحرص على أن تكون إسهاماتها ذات أثر مستدام في المناطق التي تعمل فيها، وفي مقدمتها الخفجي، وأن المركز يُعد نموذجًا للعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، مثمنًا دعم وزارة الطاقة المتواصل، مضيفًا أن المقر الرئيس الجديد للشركة في مدينة الخفجي الذي يجري حاليًا العمل على إنشائه، يأتي تأكيدًا لالتزامها الطويل تجاه المجتمع المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الخفجي للخدمات المساندة للتربية الخاصة أقيم بالشراكة المجتمعية بين شركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودعم البرامج التنموية والإنسانية الهادفة لخدمة فئة غالية على المجتمع.

حضر الحفل محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، ومساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين وممثلي الجهات الحكومية