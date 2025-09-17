نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراة غزل المحلة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري بتشكيل فريقه في مواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ملعب ستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي: عصام ثروت لحراسة المرمى أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر محمد مخلوف ، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، عمر الساعي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء للفريق البورسعيدي كالأتي:

محمود حمدي، كريم العراقي، أحمد منصور، عمرو سعداوي، محمود حمادة ،أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير ، كريم بامبو، حسين فيصل.