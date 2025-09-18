نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: تسلمنا طلب الأهلي باستقدام طاقم أجنبي للقمة.. ونرفض تدخل الزمالك في اختيارات الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر أن اتحاد الكرة تسلم خطابًا رسميًا من الأهلي بطلب حكام أجانب للقمة، مشيرًا إلى أن الاتحاد ليس لديه أي أزمة وأبلغ أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، بمخاطبة اتحادات أوروبا لاستقدام طاقم من حكام النخبة، للخروج بالمباراة دون أي أخطاء.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الزمالك كان تحفظ على الحكم أمين عمر وعلى قرار تعيينه حكما لمباراة الإسماعيلي، لكن اتحاد الكرة رفض تدخل أي ناد في اختيارات الحكام، بعد غضب أوسكار من مبدأ رغبة أي ناد باستبعاد حكم من إدارة مبارياته.

واختتم، أوسكار أكد على المساندة لجميع الحكام المصريين ورفض أي تدخل من الأندية في الاختيارات.