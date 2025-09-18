نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يوافق على طلب اتحاد الكرة بشأن شكوى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي، أبلغ اللجنة القانونية باتحاد الكرة عن طريق محاميه المستشار أشرف عبدالعزيز، بعدم وجود أزمة لديه في المثول أمام لجنة شؤون اللاعبين أو اللجنة القانونية، للاستماع لأقواله في شكوى الزمالك.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن زيزو أكد على احتفاظه بحقوقه كاملة لدى نادي الزمالك، وأنه جاهز للحضور في الوقت الذي يحدده اتحاد الكرة.

وشدد، حتى الآن، اتحاد الكرة لم يحدد موعد لاستدعاء زيزو وسيتم تحديد اليوم وإبلاغ اللاعب به بشكل رسمي.