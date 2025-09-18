نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بالنادي الأهلي، رد فعل مسؤولي النادي بعد تصريحات آدم وطني وكيل إمام عاشور والتي أدلى بها عصر اليوم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الأهلي لا يتعامل مع من يضروه وبكل تأكيد الأهلي هو من يحدد من يتعامل معه ومن لا يتعامل معه.

وأضاف، إمام عاشور له مكانة كبيرة عند الأهلي وجماهيره والأهلي يحترم كل لاعبيه ولكن لن نقيل بـ لوي الذراع ولا التصريحات الهجومية.

وأكمل، سيتم عقد جلسة مع إمام عاشور لمعرفة موقفه من تصريحات وكيله التي أدلى بها ضد الأهلي ومسؤوليه ومعرفة ما هو التقدير الذي لا يلقاه اللاعب من النادي.