نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يحتوي غضب لاعب الزمالك.. ويغلق الباب أمام رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل الجلسة التي عقدها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مع المدافع المغربي صلاح مصدق، على هامش مران الفارس الأبيض، قبل مواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب صلاح مصدق كان غاضبًا قبل مران الزمالك، وذلك بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي رغم غياب محمود الونش للإيقاف، وحرص المدرب فيريرا على إحتواء غضب اللاعب والتحدث معه.

وواصل الغندور، أن فيريرا أكد لصلاح مصدق، أن اللاعب لا غنى عنه في الفريق ولانية لرحيله إطلاقا.