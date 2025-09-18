نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 18- 9- 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري؛ والقنوات الناقلة لها وتعد أهمها مباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد.

مواعيد أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ على قناة beIN Sports 1HD.

مانشستر سيتي ضد نابولي، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

آينتراخت فرانكفورت ضد جالطة سراي، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الزمالك، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 1HD.

بيراميدز ضد زد، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 1.