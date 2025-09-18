الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن محمد مكي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، استقالته من منصبه عقب تعادل فريقه مع فاركو بهدف لكل منهما في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة جرت مساء أمس.

محمد مكي يعلن رحيله عن المقاولون العرب بعد التعادل مع فاركو

وأكد مكي رحيله عبر حسابه على موقع إنستجرام قائلاً: “الحمد لله.. الرحلة انتهت”، في إشارة واضحة إلى نهاية مهمته مع الفريق الذي يقبع حالياً في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط من 7 مباريات، بعد تعادله في 4 مواجهات وخسارته 3 أخرى دون تحقيق أي انتصار.

وكان مكي قد تولى تدريب المقاولون العرب في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز، بعدما سبق له قيادة فريق حرس الحدود للصعود قبل موسمين.

وعلمت مصادر مطلعة أن إدارة المقاولون العرب بدأت في دراسة عدة بدائل لخلافة مكي، حيث تضم القائمة تامر مصطفى، المدير الفني السابق للإسماعيلي ونجم المقاولون الأسبق، إلى جانب خالد جلال مدرب الزمالك السابق، وسامي قمصان المدرب العام السابق للأهلي.

رحيل مكي يفتح الباب أمام إدارة المقاولون لاختيار بديل سريع لإنقاذ الفريق من أزمته الحالية.